Merck & Co. сокращает 1,8 тыс. фармпредставителей в США FDA одобрило CAR-T-препарат для лечения B-крупноклеточной лимфомы » FDA дает зеленый свет вакцине Shingrix против опоясывающего герпеса В минувшую пятницу вакцина Shingrix компании GlaxoSmithKline – потенциальный блокбастер – получила одобрение FDA, сообщает FiercePharma. Таким образом, компания получила официальное разрешение на еще один супер-лонч, который бросит вызов компании Merck & Co (за пределами США и Канады – MSD). FDA одобрило применение Shingrix у пациентов от 50 лет для иммунизации против болезненного состояния, вызываемого латентной инфекцией вируса Varicella Zoster. Сама компания GSK и аналитики связывают большие ожидания с вакциной Shingrix. По словам нового президента компании Эммы Уолмсли, лонч этой вакцины – один из трех основных в краткосрочной перспективе. Аналитики же полагают, что к 2022 г. вакцина может стать блокбастером. Для этого ей нужно «переиграть» вакцину Zostavax компании Merck & Co, одобренную FDA в 2006 г. и с тех пор доминирующую на рынке. Еще до одобрения Shingrix компания GSK активно предоставляла данные, демонстрирующие, что вакцина обеспечивает длительную защиту и способна защитить пациентов, ранее получавших Zostavax. Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»