Merck & Co. сокращает 1,8 тыс. фармпредставителей в США

Американская фармацевтическая компания Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) объявила о сокращении 1,8 тыс. медпредставителей в США и одновременно о наборе 960 сотрудников в новое направление «Хронические заболевания», сообщает FirstWord Pharma. По словам представителя Merck Клэр Гиллеспи, будут ликвидированы три группы медрепов. При этом ни одна из сокращаемых позиций не будет переведена за пределы США. В частности, заявила представитель компании, будут ликвидированы группы медрепов, специализирующихся на продажах препаратов для оказания первичной медицинской помощи, лечения заболеваний эндокринной системы и хронических заболеваний в стационарах. Новая группа медпредставителей будет специализироваться на продажах противодиабетического препарата Januvia (sitagliptin), средства для лечения бессонницы Belsomra (suvorexant), а также препаратов для лечения респираторных заболеваний, женского здоровья и др. Кроме того, отметила Клэр Гиллеспи, компания надеется на успешный лонч двух новых противодиабетических препаратов ertufligozin и insulin glargine. Ранее Merck объявила о том, что компания не будет добиваться глобального одобрения экспериментального гипохолестеринемического препарата anacetrapib и о прекращении клинических исследований экспериментальных препаратов для лечения гепатита C MK-3682B (grazoprevir/ruzasvir/uprifosbuvir) and MK-3682C (ruzasvir/uprifosbuvir). Еще одна американская фармкомпания Eli Lilly также ранее объявила о сокращении 3,5 тыс. рабочих мест в рамках реорганизации. Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»