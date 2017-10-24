В Первом МГМУ им.И.М. Сеченова при подготовке фармспециалистов планируют применять симуляторы

Решения в области симуляционных технологий для фармобразования, предложенные Первому меду в рамках программы «Открытые запросы» Агентства инновационного развития Москвы, планируется взять на апробацию весной 2018 года. Об этом «ФП» рассказал директор Института фармации и трансляционной медицины Первого МГМУ им.И.М. Сеченова Вадим Тарасов.

По его словам, одна из наиболее сложных задач высшего фармацевтического образования — дать студентам практические навыки работы в условиях современного фармпроизводства. С началом реализации в Сеченовском университете концепции «Школа – вуз — фармацевтическая отрасль» эта задача становится вполне решаемой через использование симуляционных технологий. Симуляторы позволяют имитировать работу на фармпроизводстве, обучать студента взаимодействию с оборудованием, решать смоделированные задачи.

В рамках реализации программы «Открытые запросы», организованной Агентством инновационного развития г. Москвы, представители университета сформулировали задание разработчикам симуляционных технологий. В итоге на конкурс поступило 12 проектов для фармацевтического образования. На международном форуме «Открытые инновации», состоявшемся в октябре в технопарке «Сколково», представители Сеченовского университета познакомились с четырьмя проектами.

Российские разработчики предложили решения для разных областей и уровней подготовки фармспециалистов. К примеру, 3D-симуляционные технологии, позволяющие показать студентам, как происходят те или иные процессы на производстве. Другая возможность применения симуляторов: работа на точной копии реального оборудования, оснащенной образовательным модулем, который позволяет смоделировать процесс работы и сразу же увидеть результат, в т.ч. с учетом ошибок.

«По итогам программы «Открытые запросы» рассчитываем получить 1-2 решения для апробации уже в этом учебном году. Сейчас основной вопрос — насколько быстро разработчики смогут адаптировать свое предложение под наш учебный процесс. Если до февраля 2018 года в университет поставят решения, пусть даже в ограниченном масштабе, мы сможем их обкатать за один учебный семестр, увидеть плюсы и минусы, понять, как работать с контентом», — сказал Вадим Тарасов.

Елена Григорьева

«Фармперсонал»