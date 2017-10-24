Минздрав разработал правила проведения клинических лабораторных исследований

Минздрав России выставил на общественное обсуждение проект ведомственного приказа «Об утверждении правил проведения клинических лабораторных исследований».

Клинические лабораторные исследования проводятся в рамках оказания первичной, в т.ч. доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи, специализированной, в т.ч. высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в т.ч. скорой специализированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи, медицинской помощи при санаторно-курортном лечении и других видах оказания медицинской помощи при наличии медицинских показаний.

Принятие проекта приказа направлено на организацию деятельности медицинских и иных организаций, проводящих клинические лабораторные исследования, их структурных подразделений, установление рекомендуемых штатных нормативов, а также на утверждение стандартов оснащения структурных подразделений.

«Фармацевтический вестник»