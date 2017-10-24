ФАС обнаружила картельный сговор поставщиков медизделий на 1 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о картельном сговоре при проведении 185 аукционов на поставку медицинских изделий на сумму около 1 млрд рублей, сообщает сайт ведомства.

«Участники закупок на поставку эндопротезов, имплантатов для остеосинтеза, расходных материалов для травматологии и других медицинских изделий ООО «ЗетМед», ООО «ОМТ», ООО «Орнел» и индивидуальный предприниматель подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения на сумму около 1 млрд рублей. Торги прошли в 2015–2017 годах на территории 11 субъектов РФ и завершились с минимальным снижением начальной цены контрактов. Ряд хозяйствующих субъектов признались в участии в картеле», – говорится в сообщении.

По мнению Президента России Владимира Путина, для борьбы с картелями, в частности на фармрынке, нужно активнее привлекать спецслужбы. Об этом он впервые упомянул в октябре 2016 года. В августе 2017 года Путин поручил ФАС совместно с МВД, ФСБ и Генпрокуратурой до 1 октября разработать межведомственную программу по выявлению и пресечению деятельности картелей и при необходимости создать соответствующий межведомственный координационный орган.

Источник: ФАС России

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