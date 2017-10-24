Украинский парламент утвердил реформу здравоохранения

Верховная Рада проголосовала за реформу здравоохранения по западному образцу, которая, по замыслу правительства, повысит стандарты медпомощи и искоренит сложившуюся культуру взяточничества.

Предполагается, что украинские пациенты теперь смогут сами выбрать доктора, а не ходить к навязанному специалисту. По заявлению правительства, это вдохновит врачей улучшить качество оказываемой помощи, а также лишит их возможностей для требования взяток. Медреформа также четко разграничивает, какие расходы на здравоохранение возмещает государство, а что пациенты должны оплачивать сами.

Сторонники реформы уверены, что новая система будет намного прозрачнее существующей, в которой государство платит только в теории, а на деле пациенты должны зачастую платить из своего кармана.

Послы стран «большой семерки» выпустили совместное заявление в поддержку реформы. Евросоюз и Международный валютный фонд способствовали изменениям здравоохранения в стране, где, по данным ВОЗ, средняя продолжительность жизни на пять лет меньше, чем в среднем по Европе.

Однако противники реформы и оппозиция убеждены, что изменения приведут лишь к закрытию больниц и уменьшению количества врачей, особенно в сельской местности, что для бедных слоев населения будет равнозначно лишению медпомощи.

Глава парламентского комитета здравоохранения Ольга Богомолец раскритиковала реформу на своей странице в Facebook, назвав ее «геноцидом» украинского народа.

«После длительной кампании, которая включала в себя черный пиар, запугивание, подковерные договоренности и откровенную ложь, лоббистам все же удалось протолкнуть позорный закон, который лишает миллионы социально незащищенных людей возможности лечиться, возможности выжить. Их цель – забрать себе 100 млрд гривен. И именно ради этих денег власть обрекла миллионы людей на смерть. Она считает всех, у кого нет денег, лишними в этой жизни. Следствием этого решения станет закрытие больниц, сокращение врачей, ликвидация скорой помощи, исчезновение сельской медицины и ужасные цены на лечение тяжелых болезней, которые измеряются сотнями тысяч гривен», – пишет Богомолец.

Как сообщает Reuters, сторонники изменений уверены, что пугающие истории о реформе распространяют те, кто извлекает пользу из коррупции в существующей системе.

В августе украинский телеканал ТНС сообщил со ссылкой на новый проект медицинской реформы, что с 2019 года плановые роды в стране станут платными. На следующий день Минздрав Украины опроверг данную информацию, заверив, что государство покроет на 100% стоимость родов и наблюдения за беременностью.

Источник: Reuters

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