Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении перечня ЖНВЛП

Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства рассказал, что подписал распоряжение об утверждении перечня ЖНВЛП на 2018 г. В список внесены 60 лекарств и 8 новых лекарственных форм, сообщает сайт правительства.

«Я утвердил перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на следующий год. Списки также включают лекарства для обеспечения льготников, перечень дорогостоящих препаратов, которые закупаются за счёт федерального бюджета, и минимальный аптечный ассортимент. Правительство утверждает такой перечень. Надо понимать, какие лекарства востребованы людьми. В перечень подобных лекарств на 2018 год дополнительно включено 60 лекарств и 8 новых лекарственных форм, в том числе для лечения онкологических заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы и некоторых других. Кроме того, существенно расширяется список лекарств для льготников – по 25 наименованиям. Но надо следить, чтобы эти лекарства были доступными», — сказал глава правительства.

Вице-премьер Ольга Голодец напомнила, что общий объём рынка лекарственных препаратов в Российской Федерации в 2016 году составил 1,16 трлн, а в 2017 году, по прогнозам правительства, он вырастет на 10%. «Составление такого списка предполагает серьёзные ограничения по росту стоимости. Список растёт по номенклатуре. Как Вы уже сказали, внесено 60 новых позиций. Из них некоторые позиции сегодня являются фактически прорывными на фармацевтическом рынке и принципиально меняют систему лечения целого ряда заболеваний. 22 позиции – это противоопухолевые и гормональные противоопухолевые препараты, а также наркотические лекарственные препараты, которые принимаются в процессе лечения онкологических заболеваний и дают подтверждённый хороший эффект. Три новых препарата появятся в списке дорогостоящих лекарств – для лечения гемофилии, болезни Гоше и рассеянного склероза», — рассказала она.

Она добавила, что со стороны комиссии по формированию перечней поступило предложение не только пополнять список, но и изымать часть устаревших препаратов.

Полный текст документа пока не опубликован, однако указывается, что он сформирован Минздравом. Ранее министерство опубликовало проект изменения перечней, «ФВ» ознакомился со списком и для удобства читателей вынес новые препараты в отдельную таблицу.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»