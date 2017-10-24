Eli Lilly инвестирует 72 млн долл. в производство препаратов инсулина в Индианаполисе

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly объявила о намерении инвестировать 72 млн долл. в переоборудование одного из производственных предприятий в г. Индианаполис, сообщает FirstWord Pharma. Средства пойдут на замену существующих линий по наполнению ампул с инсулином, что позволит компании полнее удовлетворять растущие потребности в препаратах инсулина, в т.ч. Humalog (insulin lispro) и Humulin (human insulin).

Как отметил исполнительный директор Eli Lilly Дэвид Рикс, новый проект является частью более глобального проекта по инвестированию 850 млн долл. в производство препаратов инсулина в США и в частности в Индианаполисе.

В 2012 г. Eli Lilly инвестировала в производство противодиабетических препаратов в США более 1,2 млрд долл. За последние 10 лет объем инвестиций составил 5 млрд долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»