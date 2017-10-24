Стал известен четвертый участник новой аптечной ассоциации

Как стало известно «ФВ», четвертым участником новой аптечной ассоциации, анонсированной на аптечном саммите 4 октября, стала сеть «Ставропольские городски аптеки». Об этом эксклюзивно сообщил источник «ФВ». Сеть насчитывает более 40 аптек в разных городах Ставропольского края. На сегодня новообразованная ассоциация, помимо ставропольской, включает еще три сети: «Фармакопейка» («Медэкспорт-Северная звезда»), «Твой Доктор», принадлежащая Дмитрию Соколу, и «Нижегородская аптечная сеть» Юрия Гайсинского.

Как ранее писал «ФВ», объединение было анонсировано 4 октября на аптечном саммите «Развитие фармацевтического ритейла в России и СНГ». Управлять ассоциацией будет компания «Ирис». Получит ли ассоциация одноименное название или будет называться иначе — пока не известно. По словам главы АС «Нижегородская аптечная сеть» Юрия Гайсинского, новое объединение должно со временем стать альтернативой АСНА.

Денис Кунгуров

«Фармацевтический вестник»