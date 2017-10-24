Ксавье Морелон назначен генеральным директором завода «Сервье РУС»

Ксавье Морелон (Xavier Morelon) вступил в должность генерального директора производственного комплекса «Сервье РУС», принадлежащего одноименной фармацевтической компании и расположенного в пос. Софьино, г. Москва.

Ксавье Морелон сменил на этой должности Рено Бессьера (Renaud Bessiere), который получил назначение в штаб-квартире компании на позицию директора проекта Bio-S («Биотехнологии») в производственном комплексе в Жиди во Франции.

Фармацевтический завод «Сервье РУС», запущенный в 2007 году, работает в полном соответствии с требованиями международного стандарта GMP и осуществляет производство современных оригинальных лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, хронической венозной недостаточности. Сегодня 96% препаратов портфеля компании производится в России по полному циклу. В июле 2017 года были успешно осуществлены первые поставки препаратов, произведенных в России, в Республику Казахстан. В планах – активное развитие экспорта с выходом в страны Европейского союза.

Ксавье Морелон получил высшее образование в Университете Лиможа по специальности «прикладная химия» и «фармацевтические технологии», по окончании которого в 2003 году начал работу в штаб-квартире Сервье во Франции.

За 14 лет работы в компании Ксавье Морелон прошел большой профессиональный путь – от менеджера по производству и руководителя проектов в области качества и логистики до руководителя отдела стратегического планирования и поставок главного производственного комплекса Сервье в Жиди.

«Фармацевтический вестник»