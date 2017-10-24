Маркировка обойдется «Герофарм» в 10 миллионов рублей

Стоимость проекта по маркировке лекарств для компании «Герофарм» оценивается в 10 миллионов рублей. Об этом на пресс-конференции в рамках пресс-тура на производство компании заявил директор компании по экономической безопасности Андрей Ахантьев.

По его словам, наибольшую часть расходов составили затраты на покупку оборудования.

В рамках реализации проекта IT-департамент компании разработал программное обеспечение, отвечающее за совместимость данных оборудования, верификацию сгенерированных индивидуальных кодов упаковок и их агрегацию до гофрокороба, рассказал директор «Герофарм» по IT Алексей Кузьмин. Оно интегрируется с корпоративной системой управления предприятия и дополняет ее новым функционалом по хранению кодов, формированию пакетов данных и их дальнейшей передачи в ИС «Маркировка».

Как сообщила начальник Управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Валентина Косенко, на сегодняшний день в экспериментальный проект вовлечены 45 участников фармрынка, 16 торговых наименований лекарственных препаратов, промаркировано более 480 тысяч упаковок.

С введением обязательной маркировки с 1 января 2019 года в системе будет более 300 тысяч участников, добавил заместитель начальника Управления обеспечения контроля оборота товаров ФНС России Владимир Мальцев. При этом производственные обороты составят более 6 млрд упаковок в год.

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»