Минздрав готовит подзаконные акты для вступления в силу закона о торговле лекарствами через Интернет Маркировка обойдется «Герофарм» в 10 миллионов рублей » Герман Клименко о проблемах внедрения новых технологий в здравоохранение Бессмысленно задраивать люки, когда пробоина в днище Советник Президента РФ по интернету не скрывает, что находить общий язык и продвигать идеи цифровой медицины во врачебном сообществе — задача трудная. Во многом выполнять функцию «переходника» между медициной и программированием помогает должность и словарный запас медицинских терминов. Герман КЛИМЕНКО уверен, что телемедицина — это неизбежность, от которой не стоит отмахиваться, иначе отечественное здравоохранение останется за бортом всеобщего прогресса. Об этом он рассказал «ФВ» в рамках рубрики «У редакционного камина». «Фармацевтический вестник»