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Герман Клименко о проблемах внедрения новых технологий в здравоохранение

Бессмысленно задраивать люки, когда пробоина в днище

Советник Президента РФ по интернету не скрывает, что находить общий язык и продвигать идеи цифровой медицины во врачебном сообществе — задача трудная. Во многом выполнять функцию «переходника» между медициной и программированием помогает должность и словарный запас медицинских терминов. Герман КЛИМЕНКО уверен, что телемедицина — это неизбежность, от которой не стоит отмахиваться, иначе отечественное здравоохранение останется за бортом всеобщего прогресса. Об этом он рассказал «ФВ» в рамках рубрики «У редакционного камина».

«Фармацевтический вестник»

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Октябрь 23, 2017 | Просмотров: 80