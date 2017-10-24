Минздрав готовит подзаконные акты для вступления в силу закона о торговле лекарствами через Интернет

Минздрав России приступил к разработке ряда документов, вносящих поправки в действующее законодательство в связи с внесением в Госдуму проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом».

— Уведомление о начале разработки проекта приказа Минздрава «О внесении изменений в правила надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 августа 2016 г. № 647н» (в части установления требований по дистанционной торговле лекарственными препаратами).

— Уведомление о начале разработки проекта постановления Правительства РФ «О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации в связи с розничной торговлей лекарственными препаратами дистанционным способом».

Документы разрабатываются с целью установление единых требований по дистанционной торговле безрецептурными лекарственными препаратами для обеспечения эффективного контроля их качества и борьбы с неправомерным распространением через Интернет без соответствующего разрешения (лицензии).

«Фармацевтический вестник»