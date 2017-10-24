Австрийская компания стала контролирующим акционером «Нативы»

Австрийская Fis Capital GmbH, которая три недели назад купила долю в «Нативе» у Олега Михайлова, приобрела еще 25% компании, следует из данных информационной системы СПАРК. Таким образом, Fis Capital стала контролирующим акционером «Нативы» с долей 66,75%.

Свой пакет акций (41,75%) сооснователь и председатель совета директоров «Нативы» Олег Михайлов продал мальтийскому офшору Everom Investments Limited 28 сентября 2017 года. Как выяснил Vademecum, владельцем компании является австрийская Fis Capital GmbH, которая занимается инвестиционной деятельностью и оказывает консалтинговые услуги в сфере защиты активов и проведения «специальных сделок».

20 октября доля Everom Investments Limited в «Нативе» увеличилась до 66,75%. Одновременно с этим Ирина Никифорова – другой акционер компании – снизила свою долю с 41,75% до 16,75%. Доля третьего акционера Михаила Могутова осталась неизменной – 16,50%.

Получить оперативные комментарии у «Нативы» и Fis Capital Vademecum не удалось. Ранее представитель Fis Capital Эмес Каррер говорил, что в ближайшие два года в компании ожидают увеличения стоимости «Нативы».

Fis Capital не новичок на российском рынке. В 2015 году через цепочку компаний она владела 34,71% акций пенсионного фонда АО «НПФ «Образование» в интересах основного владельца фонда Евгения Савельева.

Ирина Никифорова также является совладелицей компании «Онкон», которая занимается производством лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях. Еще одним совладельцем «Онкона» является Олег Михайлов. И ему, и Никифоровой принадлежат по 32,83% компании. ООО «Онкон» было зарегистрировано в феврале 2016 года.

«Натива» считается на рынке дружественной «Фармстандарту» Виктора Харитонина. Согласно данным государственного реестра лекарственных средств, «Натива» является держателем регистрационных удостоверений 72 препаратов. При этом некоторые лекарства «Натива» пока не вывела на рынок из-за того, что молекулы оригинальных препаратов находятся под патентной защитой. Ряд иностранных компаний, например, Celgene, AstraZeneca, Bristol-Myers, опасаясь, что «Натива» выведет на рынок свои дженерики в обход патентов, подали на нее в суд.

По данным СПАРК, выручка «Нативы» в 2016 году составила 1,7 млрд рублей, чистый убыток – 144,4 млн рублей.

vademec