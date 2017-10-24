За продажу лекарств без маркировки будут штрафовать на 100 тысяч рублей

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект об установлении административной ответственности в виде штрафов за несвоевременное внесение или внесение недостоверных данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям за продажу лекарств без соответствующей маркировки будет грозить штраф до 100 тысяч рублей.

Законопроект был одобрен и внесен на рассмотрение в Госдуму в июле 2017 года. «Несвоевременное внесение или внесение недостоверных данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей», – говорится в тексте законопроекта.

Как сообщает пресс-служба Комитета по охране здоровья, депутаты поддержали данный законопроект. По их мнению, его принятие направлено на решение наиболее острых проблем качества лекарственных препаратов, находящихся в обращении, что позволит обеспечить граждан России легальными, качественными и эффективными лекарствами.

Постановление об экспериментальном внедрении маркировки упаковок лекарств было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым в январе 2017 года. Участие в системе электронной маркировки будет добровольным в течение периода апробации, который продлится один год.

В конце июля правительство одобрило законопроект о внедрении на территории страны системы мониторинга движения лекарств. Через несколько дней в Госдуму был внесен законопроект о тотальной маркировке лекарств.

Источник: Комитет Госдумы по охране здоровья

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