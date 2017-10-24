ФАС одобрила «Эркафарму» покупку аптек «Росты»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила ООО «Эркафарм Северо-Запад» приобрести 100% долей в уставных капиталах шести компаний «Росты», рассказал Vademecum представитель «Эркафарма» и подтвердил сотрудник пресс-службы ФАС. Речь идет о покупке 1 148 аптек в 24 регионах. О том, что «Эркафарм» покупает аптечный дивизион группы «Роста» Давида Паникашвили, в который входит объединенная аптечная сеть «Радуга – Первая Помощь – Ладушка», стало известно в июле 2017 года.

ООО «Эркафарм Северо-Запад» подало в ФАС ходатайства о приобретении ООО «Роста», ООО «Лекфарм», ООО «Радуга Фарм», ООО «Квант-Фарма», ООО «Роста Плюс» и ООО «Кедр» в сентябре 2017 года. 20 октября ФАС одобрила совершение этих сделок. Также регулятор выдал ООО «Эркафарм Северо-Запад» и лицам, входящим в его группу, предписание, направленное на обеспечение конкуренции, говорится в одном из решений по результатам рассмотрения ходатайства, копия которого есть в распоряжении Vademecum.

В результате сделки по покупке указанных юрлиц «Эркафарму» достанутся 1 148 аптек «Росты» в 24 регионах.

Сделка по покупке «Эркафармом» у группы «Роста» Давида Паникашвили объединенной аптечной сети «Радуга – Первая Помощь – Ладушка» была анонсирована в июле 2017 года. Она позволит «Эркафарму» упрочить позиции в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Южном федеральных округах, а также выйти на рынки Урала и Западной Сибири.

По итогам первого полугодия 2017 года «Эркафарм» («Доктор Столетов», «Озерки») занял в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» третье место с выручкой 15,2 млрд рублей. На 30 июня сеть насчитывала 400 аптек. Объединенная сеть «Радуга – Первая Помощь – Ладушка» заняла в этом рейтинге 14-е место с выручкой 7 млрд рублей. В сеть на конец полугодия входили 1 243 аптеки.

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