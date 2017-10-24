ИАС госзакупок препаратов демонстрирует первые результаты

Госзаказчики уже могут пользоваться данными работающей пока в режиме опытной эксплуатации информационно-аналитической системы (ИАС) госзакупок лекарств для расчета цен при закупке препаратов. В системе уже есть информация о нескольких тысячах запланированных и совершенных госзакупок, это позволяет определять средневзвешенную цену лота. Механизм расчета цены ещё требует доработок.

“Коммерсанту” стали известны первые результаты работы компании «РТ-проектные технологии» («дочка» госкорпорации «Ростех») над информационной системой госзакупок лекарств. Система создается с весны 2017 года и пока работает в режиме опытной эксплуатации.

Главная цель ИАС — дать Минздраву возможность эффективнее контролировать стоимость лотов на торгах. В дальнейшем с ее помощью ведомство планирует оценивать остатки препаратов в больницах, обоснованность их назначения и доступность для пациентов. Медицинские поставки — вторая по объему (после строительства) статья госрасходов при закупках. По данным Минэкономики, в 2016 году государство закупило лекарств и оборудования на 535 млрд руб. По данным «РТ-проектные технологии», в ИАС сейчас находится информация о 2 тыс. опубликованных планов-графиков на 16,68 млрд руб., о 4,5 тыс. извещений на их закупку на 8,93 млрд руб., а также сведения о 4,5 тыс. исполненных контрактов на сумму 5,1 млрд руб.

«Данные позволяют путем применения специальных алгоритмов рассчитывать средневзвешенные цены различных комбинаций дозировок и упаковок препаратов. В свою очередь, сформированные в ИАС средневзвешенные цены позволяют при планировании заказчиками очередной закупки в ЕИС увидеть отклонение планируемой цены от средневзвешенной»,— пояснил “Ъ” гендиректор компании Сергей Ярош. В то же время, по его словам, подход к расчету средневзвешенной цены необходимо доработать. «Например, на уровне нормативно-правовых актов необходимо определить, какие препараты, формы и дозировки являются взаимозаменяемыми и, соответственно, могут быть сопоставимыми по цене или сверены со средневзвешенной ценой»,— отмечает он. Развитие механизмов расчета референтных цен для препаратов планируется по мере наполнения каталога характеристиками товаров, работ и услуг, накопления статистики по фактическим закупочным ценам в ЕИС.

ИАС и система маркировки лекарств выглядят наиболее готовыми компонентами системы, старт которой запланирован на начало 2018 года. «Скорее всего, на запуск системы и интеграцию всех компонентов уйдет не менее пяти лет»,— полагает руководитель рабочей группы «Электронная медицинская карта» экспертного совета при Минздраве Борис Зингерман.

gmpnews