Пензенский «Биосинтез» планирует прекратить производство недорогих медикаментов

Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Валерий Беспалов.

«Новые собственники [группа компаний «Сан Фарма»] выводят из производства ту продукцию, которая нерентабельна», — пояснил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 23 октября.

Валерий Беспалов отметил, что в первую очередь это касается жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), цены на которые устанавливает государство.

«Копеечные, что называется, цены. Они [специалисты ПАО «Биосинтез»] вынуждены их выводить из производства, чтобы подержать рентабельность», — сказал он.

Фото: © PenzaNews

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