Инвесторы из Ирана вложат $15 млн в создание в Каспийске фармацевтического предприятия

Фармацевтическое предприятие на средства инвесторов из Ирана планируется создать в дагестанском Каспийске. Об этом сообщил ТАСС представитель Республики Дагестан при торговом представительстве РФ в Иране Эмин Алиев.

«Около 15-16 млн долларов готовы вложить в фармацевтическое предприятие на территории Дагестана, недалеко от Каспийска, инвесторы из Ирана», — сказал он, не уточнив мощность предприятия и сроки реализации проекта.

Алиев отметил, что в сложившейся ситуации, когда Россия во многом зависима от поставок импортных медикаментов, создание подобного предприятия имеет большое значение.

ТАСС