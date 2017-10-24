АСНА: шансы на успех в России у зарубежных игроков фармрозницы очень невелики

Ассоциация независимых аптек АСНА рассказала, почему ведущие европейские сети аптек не спешат открываться в России. По мнению экспертов ассоциации, нежелание европейцев покорять перспективную 146-миллионную территорию порождено целым комплексом причин, из которых аналитики выделяют три ключевых.

К октябрю 2017 года в России насчитывалось более 60 тысяч аптечных пунктов. Не менее двух третей из них принадлежат крупным аптечным сетям, которые постепенно поглощают более мелких конкурентов, подтягивают уровень сервиса и договариваются друг с другом о прозрачных и взаимно признаваемых правилах игры. Рынок фактически поделен и, хотя резервы для его качественного роста еще существуют, шансы на успех у новых игроков, по мнению экспертов, очень невелики.

Вторая причина кроется в фундаментальных различиях в построении аптечного бизнеса в России и в Европе.

«В ключевых странах ЕС модель развития индустрии аптек в корне отличается от российской. В Германии, Франции или Испании один человек не может владеть сетью более чем из четырех аптек. Аптечный бизнес в этих странах часто носит семейный характер и передается из поколения в поколение. В нашей стране с ее динамично растущим рынком такая модель просто не может существовать», – убежден генеральный директор АСНА Александр Шишкин.

Наконец, третья причина – сохраняющийся режим экономических санкций, неизбежно оказывающий негативное влияние на желание европейских инвесторов вкладывать деньги в российский рынок.

Фото: Игорь Чунусов

«Фармацевтический вестник»