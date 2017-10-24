Исследование: число приверженцев оригинальных препаратов и дженериков оказалось сопоставимым

Компания Bayer и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представили результаты четвертого ежегодного исследования представления россиян о качестве своей жизни. Исследование проходило в рамках всероссийского телефонного опроса «ВЦИОМ-спутник», выборка которого составила 1800 респондентов.

Согласно полученным результатам, россияне скорее удовлетворены качеством своей жизни, значение сводного индекса удовлетворенности составило 61,3 балла из 100 возможных.

Главным параметром, влияющим на качество жизни респонденты назвали показатель здоровья — 4,77 балла из 5 возможных. Восприятие здоровья как наиболее весомого аспекта качества жизни было проанализировано более детально. Участникам исследования предлагалось ответить, какие факторы больше всего влияют на состояние их здоровья. Первые позиции заняли эмоциональное состояние и стрессы (32%), экологическая обстановка (28%), доступность квалифицированной медицинской помощи (24%) и качество продуктов питания (24%). Причем эмоциональное состояние и стрессы впервые вышли на первую позицию в рейтинге.

О значимости здоровья в контексте общего качества жизни говорит и то, что участники опроса не готовы отказаться от покупки нужных им лекарственных средств даже при ухудшении своего финансового положения. При необходимости экономить россияне в первую очередь готовы минимизировать покупки одежды, мебели, бытовой техники (61%), траты на досуг (52%) и спорт (51%); значительно реже они готовы экономить на платной медицине (19%), продуктах (17%) и дополнительном образовании (15%). Коммунальные услуги и лекарственные средства представляют для них особую значимость: экономию допускают лишь 9% и 5% респондентов соответственно.

Оригинальным лекарственным средствам, согласно опросу, отдают предпочтение 41% респондентов, 47% предпочитают покупать более дешевые дженерики, остальные 12% не определились с выбором.

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»