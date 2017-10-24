Суд отменил решение Минздрава об аннулировании регистрации лекарственного препарата

Девятый арбитражный апелляционный суд на днях отменил решение Минздрава России об аннулировании государственной регистрации и исключении из государственного реестра ЛС препарата «Браунодин Б. Браун» (повидон-Йод) компании «Б.Браун Медикал».

Решение Минздрава об отмене госрегистрации препарата было принято в октябре 2016 года. В сообщении министерства указывалось, что причиной стали «результаты экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственного препарата».

Препарат «Браунодин Б. Браун» представляет собой 10-процентную мазь для наружного применения. Согласно инструкции, она применяется при лечении ран, ожогов и кожных инфекций.

«Фармацевтический вестник»