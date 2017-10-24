Беларусь и Молдова подписали меморандум о сотрудничестве в области лекарств

Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении Беларуси и Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы подписали меморандум о сотрудничестве в области лекарств, сообщает БЕЛТА со ссылкой на молдавское агентство.

Документ подписали замдиректора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Сергей Марченко и гендиректор Агентства по лекарствам и медицинским изделиям Владислав Зара. Сергей Марченко отметил, что этот меморандум не только является рамочным соглашением, но и дает возможность для взаимодействия на высоком уровне для решения проблем, которые могут возникнуть в повседневной деятельности.

Подписанный Беларусью и Молдовой меморандум о сотрудничестве в области лекарств предусматривает обеспечение качества и эффективности лекарств, поддержку производителей обеих стран в процедуре авторизации лекарственных средств, признание доклинических и клинических исследований, в том числе по биоэквивалентности.

«Фармацевтический вестник»