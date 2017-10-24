Игорь Козлов ушел с поста гендиректора ВНИИИ медицинской техники

Игорь Козлов, с 2012 года занимавший должность генерального директора Всероссийского научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники (ВНИИИМТ) Росздравнадзора, покинул свой пост в конце сентября 2017 года.

Козлов ушел с должности гендиректора института в связи с истечением срока контракта, сообщают в Росздравнадзоре. Временно исполняющим обязанности генерального директора назначен бывший советник руководителя Росздравнадзора Денис Шарикадзе.

Шарикадзе получил образование в Кировской государственной медицинской академии по специальности «лечебное дело» и в Российском государственном университете туризма и сервиса по специальности «государственное и муниципальное управление». Работал главным врачом МБУЗ «Амбулатория микрорайона Заветы Ильича г. Пушкино».

Согласно приказу Росздравнадзора, опубликованному в августе 2017 года, подведомственные Росздравнадзору ВНИИИМТ и Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы (ЦМИКЭЭ) будут платно консультировать производителей медицинских изделий по вопросам регистрации их продукции.

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