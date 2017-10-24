ФАС: антимонопольная служба помогла сэкономить более 80 млн рублей при закупке лекарств

Апелляция подтвердила законность решений и предписания ФАС по закупке противотуберкулезного препарата теризидон. В марте 2017 г. Минздрав России провел аукцион на его поставку. Начальная (максимальная) цена контракта составила 416,9 млн рублей.

В ФАС России поступило несколько жалоб от компаний, в ходе рассмотрения которых было выявлено, что Минздрав незаконно отклонил 10 заявок, при этом в качестве победителя закупки было выбрано ООО «Профарм», ценовое предложение которого составило 408,6 млн рублей.

Антимонопольный орган предписал заказчику отменить итоги аукциона и повторно рассмотреть заявки. Минздрав России исполнил предписание ФАС России. Контракт с новым победителем был заключен по цене 333,5 млн рублей. Стоит отметить, что ранее заявка этого участника была в числе десяти незаконно отклоненных.

«Благодаря последовательной поддержке судами двух инстанций нашего решения, экономия бюджета здравоохранения превысила 80 млн рублей от начальной цены», — отметил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

«Фармацевтический вестник»