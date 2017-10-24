Pfizer расширяет предложение по контрактному производству в Японии

Компания Pfizer расширила свое предложение по предоставлению услуг контрактного производства в Японии, включив в него возможности производства сильнодействующих твердых лекарственных форм на своем предприятии в г. Нагоя, сообщает сайт In-Pharma Technologist.

Компания сообщила также о создании на предприятии функций по инспектированию, упаковке и тестированию как пероральных твердых лекарственных форм, так и стерильных инъекционных препаратов.

По информации Pfizer, инвестиции, условия которых не раскрываются, являются частью усилий компании по привлечению разработчиков лекарственных препаратов, заинтересованных в японском рынке.

По словам представителя компании, Япония является вторым по величине отдельным фармацевтическим рынком, и многие биофармацевтические компании – партнеры Pfizer по глобальной контрактной производственной организации CentreOne – ищут возможности выхода на этот важный рынок. Однако, этот рынок не похож ни на какие другие рынки. Принятые в Японии высочайшие стандарты качества, эстетические стандарты, а также ожидания со стороны аптек превращают выход фармпроизводителей на рынок этой страны в сложную задачу.

Представитель компании привел в качестве примера обязательные к выполнению требования к простоте применения лекарственного препарата, когда дизайн упаковки сам по себе, а не только инструкция по медицинскому применению, должны помогать пациенту понять, когда и как принимать лекарство. Но, по словам того же представителя Pfizer, Япония предоставляет огромные возможности роста для малых, средних и крупных биотехнологических компаний, которые смогут преодолеть входные барьеры.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»