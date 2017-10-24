AstraZeneca инвестирует в разработку комплексных антител для борьбы с раком

Не котирующаяся на бирже швейцарская биотехнологическая компания, основным направлением деятельности которой является разработка комплексных антител («armed antibodies») для борьбы с раком, привлекла 200 млн долл. в раунде размещения ценных бумаг, покупателями которых выступили AstraZeneca и другие частные компании, сообщает агентство Reuters.

Привлеченные средства позволят компании ADC Therapeutics (ADCT) начать в следующем году клинические исследования двух экспериментальных препаратов, по результатам которых могут быть поданы заявки на их регистрацию; они также могут использоваться для финансирования исследования более ранних стадий.

ADCT специализируется на разработке так называемых конъюгатов антитело-лекарственный препаратов, комбинирующих антитело с токсином клетки-киллера для атаки на опухоли. Хорошо известным примером этих препаратов нового типа является Kadcyla компании Roche – средство для лечения рака молочной железы.

С момента своего основания в 2012 г. ADCT привлекла средства на общую сумму 455 млн долл.

ADCT возглавляет Крис Мартин, ранее руководивший британской компанией Spirogen, которая также специализировалась на разработке онкологических препаратов и была приобретена компанией AstraZeneca в октябре 2013 г. Тогда же британский фармпроизводитель инвестировал в акционерный капитал ADCT 20 млн долл.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»