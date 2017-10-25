Объем продаж российских фармкомпаний увеличился на 7,2%

За первые девять месяцев 2017 года российские фармпроизводители отгрузили со своих складов лекарства на сумму 241,3 млрд рублей (в ценах отгрузки, с учетом НДС), что на 7,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В натуральным выражении объемы отгрузок увеличились на 2,1% и составили 3,08 млрд упаковок, говорится в отчете аналитической компании RNC Pharma.

За сентябрь 2017 года российские фармацевтические компании реализовали лекарств на сумму 28,9 млрд рублей, что на 4% ниже, чем годом ранее. Объемы реализации сократились и в натуральном выражении — до 0,35 млрд упаковок. «С одной стороны, можно предполагать некоторую компенсацию результатов активного августа – в затоваривании складов в текущих экономических условиях никто из дистрибьюторских компаний не заинтересован. С другой стороны, очевидным становится факт, что отечественным компаниям крайне необходимы дополнительные стимулы для развития», – считают аналитики.

За девять месяцев 2017 года в страну было импортировано готовых лекарственных препаратов (ГЛП) на общую сумму 372,2 млрд рублей (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки), что на 9% выше показателей за аналогичный период 2016 года. Темпы роста натурального объема импорта ГЛП (6,5%) за период тоже заметно опережают динамику отечественных компаний, впрочем, иностранные поставщики пока проигрывают в абсолютных цифрах (всего 1,47 млрд упаковок)», – сообщили в RNC.

По данным другой аналитической компании – DSM Group, – объем фармацевтического рынка России в 2016 году составил 1,344 трлн рублей, что на 7% больше, чем годом ранее. Объем продаж лекарств в натуральном выражении не изменился и составил 5,1 млрд упаковок.

Источник: RNC Pharma

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