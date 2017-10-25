Российский производитель «Сотекс» выводит препараты на европейский рынок

Производство «Фармфирмы «Сотекс», которое является основой производственного сегмента Группы компаний «ПРОТЕК», получило европейский сертификат GMP, что расширило возможности компании по выходу на мировой экспорт. Первым шагом к освоению европейского рынка стало получение 11 октября 2017 года чешского регистрационного удостоверения, наличие которого дает право экспортировать произведенные на территории России ЛС в Евросоюз. Первые поставки препаратов ревматологического портфеля запланированы на начало 2018 г. Кроме того, процесс регистрации целого ряда ЛС производства компании «Сотекс» находится на разных стадиях завершения в 7-ми странах мира.

Компания «Сотекс» одна из первых включилась в решение задач по наращиванию объема экспортных поставок и сделала выход на зарубежные рынки частью своей стратегии. Экспортное направление стартовало в 2009 г., и сегодня «Сотекс» поставляет собственную продукцию в 11 стран ближнего и дальнего зарубежья. В результате выручка по обороту от экспорта за последние 3 года увеличилась в два раза и продолжает расти. И, поскольку тенденции фармацевтического рынка, благодаря системной работе и мерам поддержки Минпромторга Росии, совпадают с тенденциями рынка в целом, компания может рассчитывать на дальнейшее усиление позиций в экспортном направлении.

Серьезность своих намерений по освоению мирового рынка компания подтверждает демонстрацией своих достижений на крупнейшей отраслевой выставке CPhI Worldwide во Франкфурте-на-Майне, которая проходит c 24 по 26 октября 2017 года. Потенциальным партнерам по контрактному производству представлен завод «Рафарма» — новая производственная площадка производственного сегмента ГК «Протек».

«Приятно отметить, что в настоящее время отечественная фармацевтическая отрасль имеет возможность с достоинством представлять свои достижения мировому фармсообществу. Реализация экспортного потенциала отечественной промышленности в целом и фармотрасли в частности – одна из ключевых стратегических задач в экономическом курсе страны. Такие компании как «Сотекс» подтверждают положительную динамику развития российской фармацевтики, и это должны увидеть как российские, так и зарубежные представители власти и бизнеса», — подчеркнул Директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Российской Федерации Алексей Алехин.

«CPhI Worldwide – это большое событие для всех фармпроизводителей, – отметил генеральный директор ЗАО «ФармФирма «Сотекс» Вадим Яцук, – При поддержке Минпромторга за последние 5-7 лет фармацевтическая отрасль демонстрирует высокие темпы роста, и если ранее мы ездили на подобные мероприятия, чтобы увидеть достижения производителей других стран, то сегодня нам есть что показать самим. Наличие европейского сертификата GMP ставит нашу компанию в один ряд с ведущими мировыми производителями и позволяет достойно представлять Россию на международном рынке».

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