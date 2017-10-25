Владимирский НИИБЦ представил в «Приоритет-ФАРМА» два инновационных проекта

Единственный в России научно-исследовательский биотехнологический центр мирового уровня и инновационное производство генно-инженерных препаратов полного цикла, соответствующее стандартам качества GMP. Единственная в России фармацевтическая компания, приоритетом которой является производство препаратов для лечения редких заболеваний. Лауреат «Премии развития» в номинации «Лучший проект в сфере инноваций и высоких технологий», Премии Правительства РФ в области науки и техники и Премии Галена – международной награды в области биофармацевтики. Все эти титулы принадлежат одной компании – центру «Генериум» из Владимирской области, представившей на «Приоритет-ФАРМУ» сразу два своих инновационных проекта.

Первый – препарат «Инфибета» для лечения рассеянного склероза, который является эффективной отечественной альтернативой более дорогим импортным аналогам. Этот препарат уже получают более 6 тысяч пациентов. В отличие от зарубежных аналогов, курс терапии которыми может варьироваться от 350 до 400 тысяч рублей, стоимость годового курса терапии «Инфибетой» обходится вдвое дешевле.

Второй проект называется «Три фактора» — он направлен на обеспечение российских пациентов, страдающих от гемофилии высокотехнологичными отечественными препаратами, произведенными по рекомбинантной технологии. Инвестиции в организацию производства препаратов серии «Три фактора» превысили 700 млн. рублей, в проведение клинических исследований – более 50 млн. В рамках проекта, имеющего всероссийское значение, уже начались экспортные поставки.

gmpnews