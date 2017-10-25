Частные «Социальные аптеки» оштрафовали на 600 тыс. рублей за пользование чужим брендом

25 октября Управление ФАС по Ставропольскому краю оштрафовало два частных аптечных предприятия за использование коммерческого обозначения «Социальная аптека». Размер санкции составил по 300 тыс. руб. на каждое ООО.

Напомним, что дела о недобросовестной конкуренции были возбуждены Ставропольским УФАС по жалобе ГУП СК «Социальная аптека». Предприятие пожаловалось на недобросовестную конкуренцию со стороны частных аптек, работающих под такими же вывесками. Оно пояснило, что имеет исключительное право на использование наименования «социальная аптека», потому что было зарегистрировано в 2003 году, тогда как ООО «Социальная аптека» (Ставрополь) получило лицензию на фармацевтическую деятельность в 2011 году, а ООО «Социальная аптека Ставрополь» (Ростов-на-Дону) – в 2012-м.

УФАС согласилось с доводами заявителя и признало факт нарушения закона о конкуренции. Сначала аффилированным ООО было выдано предписание, обязующее перестать пользоваться чужим именем и сменить вывески, а 25 октября на предприятия наложили штраф.

— Мы будем обжаловать эти решения антимонопольного органа, –- рассказал «ФВ» директор ООО «Социальная аптека» и ООО «Социальная аптека Ставрополь» Тигран Мкртычян. – Мы считаем, что вправе использовать этот бренд, так как работаем с ним уже 7 лет, и никаких претензий к нам за это время не было. К тому же нами уже зарегистрировано в Регистрационной палате это коммерческое обозначение и логотип.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»