Квартальная прибыль GlaxoSmithKline выросла на 58%

В III квартале 2017 г. объем продаж рецептурных лекарственных препаратов британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline вырос на 3% и составил 4,2 млрд фунтов стерлингов (5,6 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. Продажи вакцин выросли на 5% – до 1,7 млрд фунтов (2,3 млрд долл.). Показатель по новым препаратам, в т.ч. Tivicay/Triumeq, Relvar/Breo Ellipta и Nucala вырос на 44% – до 1,7 млрд фунтов (2,3 млрд долл.).

Общий объем продаж компании увеличился на 4% и составил 7,8 млрд фунтов (10,3 млрд долл.). Продажи безрецептурного подразделения выросли на 5% – до 2 млрд фунтов (2,7 млрд долл.).

Чистая прибыль в III квартале увеличилась на 58% – до 1,4 млрд фунтов (1,9 млрд долл.).

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»