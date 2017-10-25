Biogen завершила квартал с двузначным показателем роста прибыли

В III квартале 2017 г. чистая прибыль американской биотехнологической компании Biogen выросла на 19% и составила около 1,2 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma. Квартальный объем продаж увеличился на 4% и составил 3,1 млрд долл. Без учета продаж подразделения по препаратам для лечения гемофилии, выделенного в самостоятельную компанию Bioverativ, рост объема продаж составил 13%.

Как отметили в Biogen, драйвером роста продаж стал лонч препарата для лечения спинальной мышечной атрофии Spinraza, квартальный показатель по которому составил 271 млн долл., что выше прогнозов аналитиков (253 млн долл.). Тем не менее, акции компании снизились на 7% на фоне того, что в США, где препарат был одобрен в конце 2016 г., квартальный объем продаж ненамного превысил показатель II квартала (195 млн долл.) и составил всего 197,6 млн долл. По мнению аналитика инвестиционной компании Mizuho Financial Group Салима Сайеда, рост продаж Spinraza в США разочаровывает.

Объем продаж препаратов для лечения рассеянного склероза составил 2,3 млрд долл. с учетом 65 млн долл., полученных Biogen от швейцарской Roche за маркетинг препарата Ocrevus.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»