«Биокад» выиграл патентный спор у Roche Biogen завершила квартал с двузначным показателем роста прибыли » Нелли Игнатьева избрана исполнительным директором РААС на 5-й срок 23 октября на общем собрании Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева избрана исполнительным директором РААС на 5-й срок. В состав Координационного совета ассоциации вошла генеральный директор ГК «Эркафарм» Анастасия Карпова. Решением общего собрания аптечная сеть «Апрель» исключена из состава РААС за невыполнение обязательств перед ассоциацией. 23 октября в РААС приняты ГК «Эркафарм» и аптечная сеть «Фармленд», на этапе оформления находится аптечная сеть «Флория». «В настоящий момент в составе РААС более 18 тысяч аптечных организаций», – отметила глава ассоциации Нелли Игнатьева.

Фото: Игорь Чунусов «Фармацевтический вестник»