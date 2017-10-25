«  
  »

Нелли Игнатьева избрана исполнительным директором РААС на 5-й срок

23 октября на общем собрании Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева избрана исполнительным директором РААС на 5-й срок.

В состав Координационного совета ассоциации вошла генеральный директор ГК «Эркафарм» Анастасия Карпова.

Решением общего собрания аптечная сеть «Апрель» исключена из состава РААС за невыполнение обязательств перед ассоциацией.

23 октября в РААС приняты ГК «Эркафарм» и аптечная сеть «Фармленд», на этапе оформления находится аптечная сеть «Флория».

«В настоящий момент в составе РААС более 18 тысяч аптечных организаций», – отметила глава ассоциации Нелли Игнатьева.
Фото: Игорь Чунусов

«Фармацевтический вестник»

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Октябрь 25, 2017 | Просмотров: 17