23 октября на общем собрании Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева избрана исполнительным директором РААС на 5-й срок.
В состав Координационного совета ассоциации вошла генеральный директор ГК «Эркафарм» Анастасия Карпова.
Решением общего собрания аптечная сеть «Апрель» исключена из состава РААС за невыполнение обязательств перед ассоциацией.
23 октября в РААС приняты ГК «Эркафарм» и аптечная сеть «Фармленд», на этапе оформления находится аптечная сеть «Флория».
«В настоящий момент в составе РААС более 18 тысяч аптечных организаций», – отметила глава ассоциации Нелли Игнатьева.
Фото: Игорь Чунусов