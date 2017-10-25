«Биокад» выиграл патентный спор у Roche

Коллегия Палаты по патентным спорам 20 октября 2017 г. признала недействительным патент №2358762, принадлежащий Genentech, дочерней компании Hoffmann – La Roche. Патент защищает применение ритуксимаба для лечения ревматоидного артрита в случае неадекватного ответа на один из ингибиторов фактора некроза опухолей. В Roche «ФВ» пояснили, что компания оценивает перспективы дальнейшего оспаривания решения в суде, но только после получения официального решения.

Палата по патентным спорам провела более 10 заседаний в период с 2 марта 2016 г. по 20 октября 2017 г. и привлекла два различных состава коллегии.

«Патент №2358762 являлся одним из так называемых «вторичных» или «вечнозеленых» патентов, с помощью которых западные фармкомпании удерживают монополию на рынке. Это приводит к искусственному удержанию развития технологий и препятствует выпуску новых лекарственных средств. Борьба с вторичными патентами активно ведется во многих странах», – говорят в «Биокаде».

Как поясняют представители российского производителя, основанием незаконности выдачи патента послужило его несоответствие условию «наличие изобретательского уровня». Впрочем, пока текст решения не опубликован.

«Оспаривание патента на применение ритуксимаба для лечения ревматоидного артрита, инициированное компанией «Биокад», в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) длилось полтора года. По итогам недавних слушаний по данному вопросу мы ожидаем официального решения. Компания будет оценивать перспективы дальнейшего оспаривания решения в суде только после получения официального решения», – рассказала «ФВ» руководитель отдела по юридическим вопросам, комплаенс и корпоративным коммуникациям Roche в России Инна Пантелеева.

В «Биокаде» уточнили, что российский рынок ритуксимаба при ревматоидном артрите составляет порядка 1 млрд руб.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»