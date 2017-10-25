В III квартале объем продаж Eli Lilly составил 5,7 млрд долл.

В III квартале 2017 г. объем продаж американской фармацевтической компании Eli Lilly вырос на 9% и составил 5,7 млрд долл. благодаря новым препаратам, сообщает FirstWord Pharma. Продажи противодиабетических препаратов увеличились на 39%. Квартальная прибыль составила 555,6 млн долл. против 778 млн долл. годом ранее.

Объем продаж препарата Humalog вырос на 9%, составив 696,2 млн долл. Продажи препарата Cialis сократились на 4% – до 564,9 млн долл. из-за снижения спроса после появления дженериков. Показатель по препарату Alimta составил 514,5 млн долл., что на 10% меньше, чем в III квартале 2016 г. Объем продаж препарата Zyprexa снизился на 6% – до 140,6 млн долл.

Между тем, объем продаж препарата Trulicity подскочил на 117% – до 527,7 млн долл., из которых 412,9 млн долл. в США.

Eli Lilly повысила прогноз на 2017 г. В компании ожидают, что скорректированная прибыль на акцию составит 4,15–4,25 долл., а не 4,10–4,20 долл., как планировалось ранее. Объем продаж составит 22,4–22,7 млрд долл. Более ранний прогноз равнялся 22,0–22,5 млрд долл.

Компания рассматривает стратегические альтернативы для своего ветеринарного бизнеса Elanco, включая IPO, слияние с другой компанией и продажу. Не исключено, что Eli Lilly решит оставить бизнес у себя. Решение ожидается не позднее середины 2018 г.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»