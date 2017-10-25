Квартальная прибыль Novartis выросла на 7%

В III квартале 2017 г. прибыль швейцарской фармацевтической компании Novartis выросла на 7% и составила 2,1 млрд долл., превысив прогнозы аналитиков (около 2 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma.

Квартальный объем продаж увеличился на 2%, составив 12,4 млрд долл. Аналитики ожидали 12,2–12,3 млрд долл. Продажи новых препаратов, в т.ч. Cosentyx и Entresto позволили смягчить потери от дженериковой конкуренции.

Как отметил исполнительный директор Novartis Джозеф Хименес, все подразделения компании, в т.ч. Alcon показали хорошие результаты. В начале 2018 г. пост исполнительного директора займет Васант Нарасимхан, ныне возглавляющий направление «Глобальные разработки».

В III квартале объем продаж инновационных препаратов вырос на 2% и составил 8,3 млрд долл. Продажи дженерикового подразделения Sandoz увеличились на 3% – до 2,6 млрд долл. Показатель по офтальмологическому подразделению Alcon вырос на 6% – до 1,5 млрд долл.

Объем продаж препарата Cosentyx увеличился на 83%, составив 556 млн долл. Продажи препарата Entresto вырос на 138% – до 128 млн долл.

Novartis подтвердила прогноз на 2017 г. Ожидается, что объем продаж останется на уровне 2016 г. при постоянных валютных курсах. Компания допускает снижение прибыли в пределах низкого однозначного показателя, но надеется, что она будет аналогична прошлогодней.

На днях в Novartis объявили об отсрочке принятия окончательного решения в отношении Alcon, что вызвало недовольство инвесторов. Теперь решение будет принято не ранее первой половины 2019 г.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»