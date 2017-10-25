DSM Group: емкость российского фармрынка в сентябре выросла на 13,3% по сравнению с августом

По данным DSM Group, объем коммерческого рынка лекарственных препаратов в сентябре 2017 г. составил 59,6 млрд руб. (с НДС). По сравнению с августом 2017 г. емкость рынка увеличилась на 13,3%. В сравнении с сентябрем 2016 г. в текущем году объемы продаж выросли на 7,6%.

«Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в сентябре 2017 г. по сравнению с августом 2017 г. выросла на 4,7% и составила 146,4 руб. Согласно индексу Ласпейреса, в течение сентябре 2017 года цены в рублях выросли на 1,9%. В долларовом выражении индекс цен показал рост на 6,6%. Всего же с начала 2017 года наблюдается падение цен на лекарства в аптеках страны: -2,4% в рублевом выражении, в долларах США цены выросли на 7,9%», — говорит эксперт фармрынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк .

Структура коммерческого рынка лекарственных препаратов в сентябре 2017 г. по ценовым сегментам претерпела ряд изменений по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. На 0,4% относительно сентября 2016 г. сократилась доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. сократился (49,3% в сентябре 2016 г. и 47,7% в сентябре 2017 г.). За месяц доля рассматриваемого ценового сектора увеличилась на 1,8%. Доля дорогостоящих препаратов (стоимостью выше 500 руб.) в сентябре 2017 г. составила 30,7%, что на 1,9% выше веса группы в предыдущем году и на 1,4% меньше, чем в августе 2017 г.

По итогам сентября 2017 г. 59% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в упаковках), однако в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они занимали 29%.

Коммерческий сегмент рынка по итогам сентября 2017 г. на 52% был представлен рецептурными препаратами и на 48% безрецептурными лекарствами.

Рейтинг компаний по стоимостному объему продаж в сентябре 2017 г. возглавила компания Bayer, на втором месте – Novartis, на третьем месте — Sanofi. ТОП-3 брендов лекарственных препаратов по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам сентября 2017 г. состоял из таких препаратов, как «Кагоцел» (1,2%) и «Терафлю» (0,9%); на третьем месте «Нурофен» (0,8%).

Объем российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в сентябре 2017 г. увеличился на 17,6% относительно августа и составил 2,9 млрд руб. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в девятом месяце 2017 г. увеличился на 12% по сравнению с предыдущем месяцем и составил 24,3 млн упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в сентябре 2017 г. по сравнению с августом выросла на 4,9% и составила 119,7 руб. ТОП-3 производителей БАД занимают 27% в сентябре и рейтинг состоит из компаний «Эвалар» (14, 3%), Pharma-Med (8,2%), Solgar Vitamin And Herb (4,4%).

«Фармацевтический вестник»