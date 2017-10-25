Экс-сотрудники ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл» отправлены в колонию за многомиллионные хищения

Вахитовский районный суд Казани вынесен приговор Владимиру Полякову и Ирине Захаровой, которые признаны виновными в совершении нескольких эпизодов преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ, сообщили в пресс-службе суда.

Судом установлено, что в период с 01 января 2008 года по 16 августа 2011 года В. Поляков и И. Захарова, используя свое служебное положение, совершили растрату денежных средств ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл» в сумме 140 855 259,15 рублей путем необоснованного перечисления части денежных средств, принадлежащих ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл», на расчетные счета ООО «НП-Логистика» под видом оплаты услуг по изготовлению и поставке упаковочной продукции, после чего данные денежные средства на основании фиктивных договоров за фактически не оказанные услуги по приобретению упаковочной продукции перечислялись на расчетные счета 14 организаций, подконтрольных В. Полякову и И. Захаровой.

В период с 01 февраля 2011 года по 16 августа 2011 года В. Поляков воспользовался условиями договора лизинга и фактически продал вышедшие из лизинга и учтенные на балансе ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл» автомобили по рыночной стоимости, при этом внес в кассу ЗАО незначительную часть полученных денег, а разницу между фактически полученной от продажи и указанной в договорах стоимостью похитил.

Решением суда злоумышленники признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч.4 ст. 160, ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ, сообщили в пресс-службе суда.

В. Полякову назначено окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 700 тыс. рублей.

И. Захаровой назначено наказание в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300 тыс. рублей.

«Фармацевтический вестник»