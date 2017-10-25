RNC Pharma: отечественным фармкомпаниям крайне необходимы дополнительные стимулы для развития

Аналитическая компания RNC Pharma представляет обновление информации об объемах отгрузки лекарственных препаратов со складов российских производителей (внутрироссийское производство) по итогам сентября 2017 г.

За первые 9 месяцев 2017 г. российские фармпроизводители отгрузили со своих складов ЛП на сумму 241,3 млрд руб. (в ценах отгрузки, с учетом НДС). Рублевая динамика к аналогичному периоду прошлого года составила 7,2%. Натуральные темпы роста заметно скромнее, всего 2,1%, суммарно с начала текущего года отечественные компании отгрузили 3,08 млрд упак.

Сентябрьская динамика на фоне резкого всплеска активности в августе выглядит более чем скромно. В первом осеннем месяце российские компании реализовали ЛП на сумму 28,9 млрд руб., на 4% ниже, чем годом ранее. Натуральная динамика тоже в минусе (-1,4%), за период было отгружено 0,35 млрд упак.

«С одной стороны, можно предполагать некоторую компенсацию результатов активного августа – в затоваривании складов в текущих экономических условиях никто из дистрибьюторских компаний не заинтересован. С другой стороны, очевидным становится факт, что отечественным компаниям крайне необходимы дополнительные стимулы для развития», – размышляют аналитики.

Рублевая динамика за 1-3 кв. 2017 г. для российских производителей, оказалась ниже таковой для иностранных компаний. За период в РФ было импортировано готовых ЛП на общую сумму 372,2 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки), что на 9% выше показателей за аналогичный период 2016 г. Темпы роста натурального объема импорта ГЛП (6,5%) за период тоже заметно опережают динамику отечественных компаний, впрочем, иностранные поставщики пока проигрывают в абсолютных цифрах (всего 1,47 млрд упак.).

«Фармацевтический вестник»