AbbVie заключила соглашение о разработке иммунопрепаратов для лечения болезни Альцгеймера

Американская фармацевтическая компания AbbVie подписала соглашение о совместной разработке иммунопрепаратов для лечения болезни Альцгеймера с непубличной американской компанией Alector, сообщает Reuters. Общая сумма соглашения – более 200 млн долл.

По условиям соглашения, AbbVie осуществит единовременный платеж в размере 205 млн долл. Кроме этого, компания может инвестировать еще 20 млн долл. в уставный капитал Alector.

Ученые решили попробовать применение иммунотерапии болезни Альцгеймера. Их вдохновили успехи иммунотерапии онкозаболеваний.

Исследователи в обеих компаниях полагают, что есть доказательства того, что иммунодефицит играет значительную роль в прогрессировании нейродегенеративных заболевааний, в т.ч. болезни Альцгеймера.

Alector основана в 2013 г. Инвесторами компании являются частные инвестфонды OrbiMed, Polaris, Google Ventures, Topspin Partners и Mission Bay Capital, а также фармацевтические компании Merck & Company (за пределами США и Канады – MSD), AbbVie и Amgen.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»