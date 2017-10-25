В Комитете по здравоохранению Петербурга прошли обыски

Сотрудники Управления экономической безопасности и следователи провели обыски в офисе Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга по делу, якобы связанному с поставками онкопрепаратов, сообщила газета «Фонтанка». Информацию о проведении следственных действий Vademecum подтвердили в пресс-службе комитета.

С чем именно связаны следственные действия, собеседник издания не сообщил, отметив, что с этим вопросом необходимо обратиться к правоохранительным органам. По данным городского СМИ «Фонтанка», обыски проводятся якобы в рамках уголовного дела о поставках лекарств для онкологических больных, возбужденного по статье «Мошенничество».

«Комитет работает в плановом режиме. Правоохранители занимаются своим делом. Что касается лекарственных препаратов по государственным программам помощи больным онкологией, то очень хорошо, что за этим следят», – приводит издание слова нового председателя Комитета по здравоохранению академика Михаила Дубины, назначенного на эту должность 3 октября.

В июле 2017 года правоохранители провели обыски в Минздраве Тульской области. Причиной этого стало уголовное дело, возбужденное по факту необоснованного расходования 13 млн рублей бюджетных средств при выполнении Программы модернизации здравоохранения Тульской области на 2011–2013 годы.

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