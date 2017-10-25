Евгения Ламина стала коммерческим директором «36,6»

Как стало известно Vademecum, Евгения Ламина, которая занимала пост вице-президента по коммерции и маркетингу «НоваМедики», стала коммерческим директором аптечной сети «36,6». На этой должности она сменила Эдгарса Сетынша, который покинул компанию.

Свое назначение Vademecum подтвердила сама Ламина и директор по внешним коммуникациям «36,6» Алексей Киселев-Романов. «Мне поступило интересное предложение от «36,6», и я решила принять его, – объясняет Ламина. – Уверена, что знания и опыт, полученные в «НоваМедике», помогут мне в нынешней работе».

«В нашу команду вливается один из лучших специалистов на рынке, за плечами у которого успешный опыт работы как в аптечном ритейле, так и на стороне производителя, – комментирует Киселев-Романов. – Это безусловный успех нашей HR-службы».

В пресс-службе «НоваМедики» не уточнили, кто станет новым вице-президентом по коммерции и маркетингу компании. «Сможем рассказать об этом только после утверждения кандидатуры на совете директоров», – сказал представитель «НоваМедики».

Евгения Ламина начала свою карьеру в фармацевтической индустрии в 2002 году с должности координатора регистрации лекарственных препаратов в российском представительстве Sanofi-Synthelabo. В разное время Ламина была руководителем отдела международных проектов и подразделения по работе с производителями в Alliance Healthcare Russia, директором по коммерции «Риглы». После «Риглы» она продолжила свою карьеру в «НоваМедике». Ламина четыре года подряд (с 2014 по 2017 год) входит в рейтинг «ТОП1000 российских менеджеров», который готовит ассоциация менеджеров России и издательский дом «Коммерсантъ».

Объединенная группа «36,6» была основана Владимиром Кинцурашвили, Иваном Саганелидзе, Тeмуром Шакаей и Игорем Жибаровским. Крупнейшим акционером ПАО «Аптечная сеть 36,6» является кипрская Palesora Limited с долей 45,02%. Alliance Boots Holdings Limited принадлежит 15% объединенной компании, концерну «Россиум» банкира Романа Авдеева – 10,54%, фонду Baring Vostok через компанию Douflero Holdings Limited – 13,76%. По итогам первого полугодия 2017 года группа «36,6» заняла второе место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей» с выручкой 25,9 млрд рублей. На 30 июня сеть насчитывала 1 755 аптек.

«НоваМедика» была создана в 2012 году «Роснано» и американским венчурным фондом Domain Associates LLC. Стратегия «НоваМедики» направлена на поиск, регистрацию и локализацию в России прав интеллектуальной собственности на инновационные фармпрепараты и технологии, а также на разработку и реализацию собственных R&D-проектов. В апреле 2017 года компания открыла на базе технополиса «Москва» Технологический центр по созданию инновационных лекарств стоимостью 945 млн рублей. По данным информационной системы СПАРК, в 2016 году выручка компании составила 1 млрд рублей, чистый убыток – 711,4 млн рублей.

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