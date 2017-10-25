Производитель медизделий вложит 1,6 млрд рублей в завод в Санкт-Петербурге

ООО «Инмед» начало строительство научно-производственного комплекса в Санкт-Петербурге. Предприятие будет производить материалы на основе полимерных нановолокон, большая часть из которых будет использоваться военными в медицинских целях. Стоимость объекта по сравнению с заявленной в 2014 году выросла в три раза и составила 1,65 млрд рублей.

Производство планировалось ввести в эксплуатацию еще в августе 2016 года. Гендиректор «Инмеда» Александр Внучкин связывает задержку сроков и удорожание строительства со сменой земельного участка и необходимостью заново провести инженерные изыскания, сообщает «Коммерсантъ».

Завод площадью более 7 тысяч кв. м будет построен на территории административно-делового центра «Нойдорф». Компания планирует запустить его в 2019 году.

Мощность производства составит 1,5 млн погонных метров мембранных материалов и 600 тысяч медизделий в год, сообщил Внучкин.

Флагманским продуктом компании является гемостатическое медизделие «Гемофлекс», поставляемое для нужд военно-медицинских подразделений.

В октябре 2017 года Минпромторг заполнил реестр поставщиков одноразовых медицинских изделий из поливинилхлорида (ПВХ). Единственной компанией, вошедшей в список, стала группа компаний «Медполимерпром».

По данным СПАРК-Интерфакс, 49,9% ООО «Инмед» принадлежит ООО «Стратегия» и по 25,05% – Александру Внучкину и Евгении Насибулиной. Выручка компании в 2016 году составила 33,5 млн рублей, а чистый убыток – 29,3 млн рублей.

Источник: Коммерсантъ

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