Компания «ЭГИС» усиливает стратегию приобретений в 2017 году

ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» (Венгрия) приобрело права на лекарственный препарат Сорбифер у компании «АстраЗенека». Данная сделка усиливает позиции компании «ЭГИС» на ее ключевых рынках.

Начиная с 1985 года, компания «ЭГИС» занимается производством, распространением и продвижением лекарственного препарата Сорбифер в 18 странах Центральной и Восточной Европы и СНГ по лицензионному соглашению с компанией «АстраЗенека». Продукт стал одним из основных брендов «ЭГИС», пятым по величине в компании, с оборотом в 20 миллионов евро в год.

Сорбифер является рецептурным препаратом для профилактики и лечения железодефицитной анемии и имеет сильные позиции на рынках стран Центральной и Восточной Европы и СНГ, особенно в России и Польше.

«Наш признанный, высококачественный препарат присутствует на рынках в 18 странах мира довольно давно. Благодаря позитивному восприятию среди врачей и согласно нашим планам, Сорбифер будет способствовать улучшению здоровья еще большего количества людей в будущем», – заявил Иштван Ходас, генеральный директор ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» (Венгрия).

По его словам, текущая сделка является частью стратегии роста и приобретений компании на ее ключевых рынках. В рамках этой стратегии компания «ЭГИС» уже объявила о двух успешных приобретениях в 2017 году в России: линейки средств Д-Пантенол и портфеля гинекологических продуктов.

ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» (Венгрия), штаб-квартира располагается в Будапеште, Венгрия, является одним из ведущих производителей дженерических лекарственных средств в регионах Центральной и Восточной Европы и странах СНГ. Деятельность компании охватывает все звенья производственно-сбытовой фармацевтической цепочки: от исследований и разработок, производства активных фармацевтических ингредиентов и готовой продукции до продаж и маркетинга.

gmpnews