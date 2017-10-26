Сегодня на стадии R&D находится более 2,8 тыс. проектов по разработке препаратов на основе моноклональных антител

По данным аналитической компании «GBI Research», в 2016 г. объем мирового рынка препаратов на основе моноклональных антител составил более 90 млрд дол. США, что соответствует приблизительно половине всего рынка биопрепаратов. Этот сегмент активно развивается. Ожидается, что в 2017 г. на рынок будет выведено рекордное количество новых препаратов на основе моноклональных антител, что, безусловно, положительно скажется на дальнейшем росте рынка.

В настоящее время на стадии R&D находится большое количество проектов по разработке кандидатов в препараты на основе моноклональных антител для применения в различных терапевтических областях. Около 60 фармкомпаний работают одновременно над 10 или более программами.

Наиболее емкой сферой R&D является онкология, которая аккумулирует более 1,5 тыс. проектов в разработке, что обусловлено высоким уровнем распространенности онкологических заболеваний. Также большое количество кандидатов в препараты разрабатывается в области инфекционных заболеваний, иммунологии, патологии центральной нервной системы. Каждая из этих сфер аккумулирует более 100 проектов.

Большинство проектов находятся на ранних стадиях R&D. Поздние стадии разработки в настоящее время проходят 85 продуктов, а для 22 кандидатов в препараты готовится пакет документов, необходимых для регистрации.

По материалам www.gbiresearch.com

apteka.ua