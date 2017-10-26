Благодаря вмешательству ФАС России, бюджет сэкономил при закупке ЛП более 80 млн рублей

В марте этого года Минздрав России провел аукцион на поставку противотуберкулезного препарата Теризидон. Начальная (максимальная) цена контракта составила 416,9 млн рублей.

В ФАС России поступило несколько жалоб на указанный аукцион, в ходе рассмотрения которых было выявлено, что Минздрав незаконно отклонил 10 заявок, при этом в качестве победителя закупки было выбрано ООО «Профарм», ценовое предложение которого составило 408,6 млн рублей.

Тогда антимонопольный орган предписал заказчику отменить итоги аукциона и повторно рассмотреть заявки. Минздрав России исполнил предписание ФАС России, конкуренция на закупке привела к дополнительной экономии бюджетных средств, контракт с новым победителем был заключён по цене 333,5 млн рублей. Стоит отметить, что ранее заявка этого участника была в числе десяти незаконно отклоненных.

«Благодаря последовательной поддержке судами двух инстанций нашего решения, экономия бюджета здравоохранения превысила 80 млн рублей от начальной цены. Данное дело наглядно демонстрирует практическую пользу для государства и граждан от развития конкуренции на конкретной закупке», — отметил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

gmpnews