Консолидированная выручка ГК «Протек» по итогам III квартала составила 62 млрд рублей

Это на 4,7% выше аналогичного показателя за 2016 г.

Группа компаний «Протек» объявляет предварительные результаты операционной деятельности за 3 квартал и 9 месяцев 2017 г. по данным управленческой отчетности (неаудированные данные).

Консолидированная выручка Группы по итогам 3 квартала 2017 г. увеличилась на 4,7% в сравнении с аналогичным периодом 2016 г. и достигла 62,0 млрд руб.

Консолидированная выручка Группы по итогам 9 месяцев 2017 г. увеличилась на 9,4% в сравнении с аналогичным периодом 2016 г. и достигла 185,3 млрд руб.

Общее число розничных точек по состоянию на 30 сентября 2017 г. составило 1 939.

В течение 3 квартала 2017 г. было органически открыто 104 аптеки, 23 аптеки было закрыто.

В течение 9 месяцев 2017 г. было органически открыто 227 аптек, 56 аптек было закрыто.

«Фармацевтический вестник»