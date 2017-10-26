ФАС: несовершенство госреестра приведет к подорожанию лекарств

Обновленная методика ценообразования на лекарства должна заработать с 2018 года. Об этом сообщил начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев в ходе «Фарма Форума РБК».

По его словам, речь идет именно об обновленном варианте действующей методики, поскольку новый проект ценообразования, представленный Минздравом, не выдержал критики регуляторов и участников рынка. К существующей же методике «все привыкли и уже сформированы навыки ее применения».

Ранее ФАС ориентировался на более ранние сроки вступления в силу нового ценообразования, но процесс затянулся, признал Тимофей Нижегородцев.

Предлагаемая ФАС система понижающих коэффициентов на практике приведет к тому, что для 95% препаратов цены снизятся или останутся прежними. И только для 5% дорогостоящих ЛП коэффициенты повысятся, подчеркнул представитель ведомства.

В своем выступлении Тимофей Нижегородцев также подверг критике Минздрав за несовершенство реестров лекарственных средств. Он привел примеры, когда одно МНН представлено 7-8 разными способами написания.

«Бездушная машина будет воспринимать это как семь разных препаратов, — заявил он. — Мы обращаемся в Минздрав и получаем от них обескураживающий ответ: так написано в регистрационном досье. А кто так написал? Никто не знает».

Существующее положение вещей, по его мнению, «дискредитирует всю регистрационную процедуру лекарств». Кроме того, имеющие место ошибки и неточности приведут к тому, что вместо снижения цен, произойдет их повышение, предостерег эксперт.

Фото: Игорь Чунусов

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»