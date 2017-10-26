Квартальный объем продаж рецептурных лекарств Bayer сократился на 2,1% ФАС: несовершенство госреестра приведет к подорожанию лекарств » Gedeon Richter и Pharmanest будут продвигать инновационную технологию обезболивания Компания Gedeon Richter займется продвижением принадлежащей Pharmanest инновационной патентованной технологии обезболивания SHACT (Short Acting Lidocaine — быстродействующий лидокаин) на рынках стран Европы, Латинской Америки и некоторых других. Компании объявили, что после подписания соответствующего договора Gedeon Richter внесет авансовый платеж. Оставшиеся средства, а также лицензионные выплаты будут поэтапно переведены Pharmanest после выхода продукта на рынок. Технология SHACT потенциально способна обеспечивать обезболивание слизистой ткани во всех отделах репродуктивной системы. «Фармацевтический вестник»