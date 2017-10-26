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Gedeon Richter и Pharmanest будут продвигать инновационную технологию обезболивания

Компания Gedeon Richter займется продвижением принадлежащей Pharmanest инновационной патентованной технологии обезболивания SHACT (Short Acting Lidocaine — быстродействующий лидокаин) на рынках стран Европы, Латинской Америки и некоторых других.

Компании объявили, что после подписания соответствующего договора Gedeon Richter внесет авансовый платеж. Оставшиеся средства, а также лицензионные выплаты будут поэтапно переведены Pharmanest после выхода продукта на рынок.

Технология SHACT потенциально способна обеспечивать обезболивание слизистой ткани во всех отделах репродуктивной системы.

«Фармацевтический вестник»

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Октябрь 26, 2017 | Просмотров: 56